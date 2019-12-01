صعود الأسهم الخليجية وسط آمال في انفراج الأزمة الخليجية

أغلقت جميع بورصات الخليج على ارتفاع اليوم الأحد، وسط آمال أن تؤدي الأنباء المتداولة عن زيارة لوزير الخارجية القطري للرياض إلى تحسن في العلاقات بين دول الخليج.

ووفقا لوكالة رويترز، فإن المؤشر الرئيسي للبورصة في السعودية ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.6 بالمئة وارتفاع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.9 بالمئة.

وزاد سهم عطاء التعليمية 2.2 بالمئة بعد توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء حصة 92.1 بالمئة من أسهم شركة مدارس المملكة.

كما أشارت الوكالة إلى أن مؤشر السوق القطرية ارتفع بـ0.4 % منهيا موجة تراجع استمرت ثلاثة أيام. وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، بنسبة واحد بالمئة وزاد سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنسبة 1.5 بالمئة.

وأغلق سوق الأسهم الكويتية مرتفعا 1.8 بالمئة متجاوزا أداء بقية أسواق منطقة الخليج بعد ارتفاع سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة أربعة بالمئة وبنك بوبيان بنسبة 2.1 بالمئة.

وأقر بنك البحرين المركزي شراء بيت التمويل الكويتي للبنك الأهلي المتحد البحريني في حين أكد بنك بوبيان أنه يجري محادثات لشراء بقية أسهم بنك لندن والشرق الأوسط.

تراجع البورصة المصرية

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.5 بالمئة مع هبوط سهم القلعة القابضة 4.3 بالمئة بعد أن خفضت شركة الفراعنة القابضة للاستثمارات المالية (فاروس) يوم الخميس تقييمها لسهم الشركة إلى 2.70 جنيه مصري من 3.29 جنيه.

وتراجع سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة 2.4 بالمئة بعد تراجع أرباحها الصافية في الربع الثالث إلى 62.6 مليون جنيه مصري (3.90) من 1.22 مليار جنيه قبل عام.

في غضون ذلك، قال وزير النفط العراقي اليوم الأحد إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين متحالفين معها سيدرسون خفض إمدادات النفط عندما يجتمع زعماؤها في فيينا هذا الأسبوع في خطوة من المتوقع أن تدعم أسعار النفط.