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23:45 04 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    منظمة أوبك

    النفط يقفز 3% بدعم من هبوط المخزونات الأمريكية وتوقعات بمزيد من تخفيضات أوبك

    © REUTERS / Ramzi Boudina
    اقتصاد
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    قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة في المئة اليوم الأربعاء بدعم من توقعات بأن أوبك ومنتجين متحالفين معها سيمددون اتفاقا لتخفيضات إنتاجية، بينما أظهرت بيانات للحكومة الأمريكية هبوطا كبيرا في مخزونات الخام المحلية.

    مبنى منظمة أوبك اوبك
    JOE KLAMAR
    "أوبك" تتأهب لزيادة تخفيضات إنتاج النفط
    وحسب "رويترز" أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.18 دولار، أو 3.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 63.00 دولارا للبرميل بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 63.51 دولار.

    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.33 دولار، أو 4.2 في المئة، لتغلق عند 58.43 دولار بعد ان وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 58.66 دولار.

    ومن المتوقع أن تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، بينهم روسيا، يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+ على تخفيضات أعمق لإنتاج الخام عندما يجتمعون في فيينا هذا الأسبوع.

    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني مع زيادة مصافي التكرير الانتاج، وهو هبوط أكبر من المتوقع. وكان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 1.7 مليون برميل.

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    الكلمات الدلالية:
    أسعار النفط, أخبار الاقتصاد, النفط, أوبك
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