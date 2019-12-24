احتمال تفعيل آلية استقرار أسهم "أرامكو" بعد الطرح الأولي

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، أن مؤسسة "غولدمان ساكس"، يمكن أن تفعل آلية استقرار جديدة، بعد الطرح العام الأولي القياسي الذي حققته الشركة السعودية.

أشارت وكالة "رويترز" إلى أن أرامكو ألمحت أن غولدمان ساكس قد يفعل آلية استقرار سعر سهم أرامكو، بعد طرح عام أولي في وقت سابق من هذا الشهر.

ويعمل وكيل الاستقرار على دعم سعر السهم ، عن طريق شراء أهم إضافية في السوق.

وأشارت أرامكو في بيانها: "فترة الاستقرار ستنتهي في 9 يناير/كانون الثاني، لكن حتى الآن لم تقع أي معاملات بموجبها".

وأغلقت أسهم أرامكو منخفضة نحو 0.6% اليوم عند 35.40 ريال (9.44 دولار)، لكنها تظل متجاوزة سعر طرحها الأولي البالغ 32 ريالا للسهم، مما يقدر قيمة عملاق النفط بنحو 1.9 تريليون دولار.

وتراجعت الأسهم بعد أن سجلت ذروة 38.7 ريال في 12 ديسمبر/ كانون الأول.