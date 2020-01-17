بعد انضمام "غوغل"... 4 شركات عالمية تتجاوز قيمتها التريليون الدولار

ضم نادي التريليون للشركات المتداولة علنًا، عضوًا جديدًا هذا الأسبوع، بعدما تجاوزت قيمة شركة "ألفابت" المالكة لـ"غوغل" التريليون دولار بنهاية تعاملات الخميس.

وعند إغلاق التعاملات في السوق الأمريكي أمس، ارتفع سهم "ألفابت" بنحو 0.75% إلى 1450 دولارًا تقريبًا، لتسجل القيمة السوقية للشركة 1.001 تريليون دولار.

وبذلك ارتفع عدد الشركات العالمية التي تتجاوز قيمتها التريليون دولار إلى أربع شركات، وبجانب "ألفابت"، توجد شركة النفط السعودية "أرامكو" التي تبلغ قيمتها نحو 1.84 تريليون دولار، ثم "أبل" بقيمة تتجاوز 1.38 تريليون دولار، يليها "مايكروسوفت" بـ1.268 تريليون دولار.

وارتفع سهم "ألفابت" بأكثر من 8% منذ بداية هذا العام، وبحسب شبكة "سي إن إن"، جاءت هذه المكاسب بعد إعلان الشركة العام الماضي تولي رئيسها التنفيذي "ساندر بيتشاي" مهام رئيس مجلس الإدارة، خلفًا للملياردير والمؤسس "لاري بيج".

ومن بين العوامل التي قادت مكاسب سهم الشركة أيضًا، نشاط الإعلانات المدر للأموال، حيث نمت إيرادات "ألفابت" من الإعلانات إلى قرابة 34 مليار دولار في الربع الثالث من 2019، بزيادة 17% عن نفس الفترة من عام 2018.

هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها قيمة 3 شركات أمريكية التريليون دولار في آن واحد، ويشار إلى أن "أمازون" انضمت إلى نفس القائمة في أغسطس من عام 2018، وكانت ثاني شركة تدخل القائمة بعد "أبل"، لكن سهمها تراجع بعد ذلك لتخرج من التصنيف.