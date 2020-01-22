موديز: التغييرات في الحكومة الروسية تثير بعض الغموض فيما يتعلق بإدارة السياسة الاقتصادية للبلاد

التغييرات التي طرأت على الحكومة الروسية تسبب بعض التساؤلات بشأن اتجاه السياسة الاقتصادية للبلاد، وفقا لتقرير وكالة التصنيف الدولية موديز، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

وجاء في التقرير: "التغيير المفاجئ للحكومة يثير بعض الغموض حول اتجاه السياسة الاقتصادية. ومع ذلك، فإن تصريحات كل من الرئيس ورئيس الوزراء الجديد تشير إلى أن الإدارة الجديدة ستدعم الاتجاه العام لسياسة الحكومة السابقة الرامية إلى تحسين النمو الاقتصادي وتحسين الأداء الاجتماعي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على نطاق واسع ".

تتوقع الوكالة أن تبقى أولويات الحكومة السابقة للاتحاد الروسي بشأن الإصلاحات، بما في ذك 13 مشروعًا وطنيًا.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء مرسوما بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. دعا رئيس حكومة الاتحاد الروسي ميخائيل ميشوستين أعضاء الحكومة الجديدة إلى التنفيذ الفعال للمشروعات الوطنية، وذكرهم أيضًا بأن جميع أعضاء مجلس الوزراء مسؤولون شخصيًا عن تنفيذ أهداف التنمية الوطنية.