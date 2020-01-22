ميدفيديف يهنئ الحكومة الروسية الجديدة ويشكر من عمل معهم خلال السنوات الماضية

هنأ رئيس الوزراء السابق ديمتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، الحكومة الروسية الجديدة على بدء العمل، معربا عن تمنياته بإيجاد حل فعال لأهم المهام.

موسكو - سبوتنيك. وكتب مييدفيدف على صفحته الخاصة في فكونتاكتي: "أهنئ الحكومة الروسية الجديدة على بدء العمل! أتمنى لجميع أعضاء الحكومة حلا فعالا لأهم القضايا التي يواجهها بلدنا".

وأضاف: "أود مرة أخرى أن أعرب عن امتناني للزملاء الذين عملنا معهم على مدار السنوات الماضية - على عملهم المهني في الظروف الصعبة".

هذا واحتفظ عدد من الوزراء بمناصبهم في الحكومة الروسية الجديدة، فيما تم تعيين آخرين، وذلك بموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال الكرملين في بيان: "وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما، حدد فيه قوام الحكومة برئاسة ميخائيل ميشوستين".

وكان رئيس الوزراء الروسي السابق، دميتري مدفيديف، قد قدم استقالة الحكومة بكامل قوامها، وذلك على خلفية المقترحات التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية والتي شملت إدخال تعديلات هامة على الدستور الروسي.