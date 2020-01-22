"أرامكو" تدرس طرح أسهمها في سوق أجنبي... والجدعان يوضح متى يحدث ذلك

أكد وزير المال السعودي، محمد الجدعان، أن شركة "أرامكو" ما زالت تدرس إدراج أسهمها في أحد الأسواق العالمية.

وقال الجدعان، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" على هامش فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي: "لا يزال الأمر مطروحًا، لقد أوضحنا ذلك، سننظر في الأمر، لكنني لا أعتقد أنه سيكون في أي وقت قريب".

وجمعت أرامكو 29.4 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، وأصبحت قيمتها السوقية هي الأكبر عالميًا، متجاوزة شركتي "مايكروسوفت" و"آبل".

وعرضت أرامكو أقل من 2% من أسهمها، واختارت السوق المحلي، الذي اعتمدت عليه بشكل كبير في جمع التمويل، بالإضافة إلى مستثمرين من الأسواق الخليجية المجاورة.

وقال الجدعان، الثلاثاء، إن المملكة ستضخ حصيلة الطرح العام الأولي لعملاق النفط في الاقتصاد المحلي على مدار بضع سنوات، بما في ذلك تعزيز الصناعة العسكرية المحلية وسط توترات مع إيران.

وأضاف أنه يتوقع مزيدا من التعافي لأسعار النفط في 2020 بفعل طلب قوي وخفض الإنتاج وانحسار التوترات التجارية.