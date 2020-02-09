الإمارات تعتزم استثمار نصف مليار دولار في أفريقيا

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، اعتزامها استثمار 500 مليون دولار في مبادرة "كونسورتيوم الإمارات العربية المتحدة من أجل أفريقيا"، بهدف الإسهام في تحقيق رؤية بناء متسارع لأفريقيا جديدة أكثر اتصالا وتمكينا.

أبوظبي - سبوتنيك. وقالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ريم الهاشمي، أمام قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وحسبما نقلت عنها وكالة الأنباء الإماراتية، "هذا الكونسورتيوم سيعمل على بناء رأس المال البشري في القارة على المدى البعيد، مع إيلاء الأولية في

المرحلة الراهنة للتحول الرقمي والشباب".

ووفقا للوزيرة الإماراتية، سيتولى "الكونسورتيوم" تنسيق التزام حكومة دولة الإمارات وقطاعها الخاص تجاه افريقيا، وسيجمع بين طموح التقدم والموارد التي ستدعم هذا الطموح في كيان واحد هدفه دعم التنمية والاستثمار، بما يسهم في تحقيق رؤية مستقبلية أكثر تفاؤلاً لأفريقيا ومع الأفارقة.

وأوضحت الهاشمي، أن بلادها تدرك جيدا أن القيمة الحقيقية تكمن في بناء رأس المال البشري على المدى البعيد، وأنها ملتزمة بالمساعدة في إيجاد منظومة يمكن فيها للشركات الناشئة أن تزدهر، ولأصحاب المشاريع أن يطلقوا العِنان لقدراتهم.

ولفتت الوزيرة الهاشمي إلى أنه بحلول 2016، أصبحت الإمارات ثاني أكبر مستثمر في أفريقيا، وقدمت الدعم لمجموعة متنوعة من المشاريع من بينها الطرق والجسور والموانئ والمدارس والعيادات والمستشفيات؛ معتبرة أن "الكونسورتيوم من أجل أفريقيا" سيضمن دعماً أكثر تكاملاً ومرونةً وتأثيراً في المستقبل.

وانطلقت، في أديس أبابا، فعاليات القمة الأفريقية الـ 33 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، والتي تستمر ليومين، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".

وتتصدر القمة المرتقبة ملفات على رأسها السلم والأمن والصراعات والإرهاب؛ وتناقش أيضا تقارير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي ومنظمة التجارة الحرة الأفريقية، وانتخاب 10 أعضاء بمجلس السلم والأمن، والملف الليبي.

وتترأس جمهورية جنوب أفريقيا الاتحاد الأفريقي حاليا، خلفا لمصر التي تولت الرئاسة، منذ شباط/فبراير 2019.