الدولار ينخفض لأدنى مستوياته أمام الجنيه المصري منذ نوفمبر 2016

وصل متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، إلى أقل مستوى له منذ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ووصلت قيمة الدولار ، اليوم الأحد، إلى 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع، بالبنوك وفقا لصحيفة "المال" المصرية.

وخسر الدولار قرشين، اليوم الأحد، ليسجل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، مقارنة مع 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع بنهاية الخميس الماضي، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن سعر الدولار، تعرض لخسائر كبيرة، خلال الشهر الماضي، بعدما فقد 26 قرشا من قيمته أمام الجنيه المصري.

وتكبد الدولار، أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر/ أيلول الماضي؛ وفقد نحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر/ تشرين الأول، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

يذكر أن سعر الدولار، سجل، فى 28 نوفمبر 2016، بعد التعويم، نحو 17.48 جنيه للشراء و 17.90 جنيه للبيع، قبل أن يرتفع فى اليوم التالى إلى 17.76 جنيه للشراء و 17.93 جنيه للبيع، وفقا لموقع البنك المركزي المصري.