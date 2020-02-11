"غازبروم": "التيار الشمالي 2" سيبدأ عمله بنهاية 2020

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية عن أن خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" سيبدأ عمله في نهاية العام الحالي.

صرحت الشركة بأن خط الأنابيب سيدخل الخدمة بنهاية العام الحالي، وجاء هذا التصريح خلال قيام الشركة بتقديم عرض حول الاستثمار في المشروع.

يتضمن مشروع "التيار الشمالي 2" إنشاء خطي أنابيب للغاز بطاقة إجمالية تصل لـ55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ترسل من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

ويتم تنفيذ المشروع بواسطة شركة Nord Stream 2 AG مع شركة "غازبروم"، كما تمول عدد من الشركات الأوروبية المشروع كشركات Nord Stream 2 AG البريطانية الهولندية، شركة OMV

النمساوية، شركة Engie الفرنسية، وشركة Uniper и Wintershall الألمانية، حيث تمول هذه الشركات المشروع بنسبة 50 في المئة (كل شركة تشارك بمبلغ 950 مليون يورو) بينما تشارك "غازبروم"

بتمويل القسم المتبقي من المشروع بما يعادل 4.75 مليار يورو.

يذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض هذا المشروع في الوقت الذي تقوم به بترويج غازها في دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا ولاتفيا وليتوانيا.

وتدعي واشنطن بأن هذا المشروع يهدد مستقبل أمن الطاقة في القارة الأوروبية، وكانت أمريكا قد فرضت عقوبات على المشروع مطالبة بإيقاف عمليات البناء لتعلن شركة Swiss Allseas تعليق العمل في المشروع.