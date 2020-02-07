خبير اقتصادي: واشنطن لن تنجح في عرقلة مشروع "التيار الشمالي-2" لسببين

قال الدكتور مصطفى البرزكان، الخبير الاقتصادي، إن الولايات المتحدة ستبذل جهودها لإيقاف مشروع "التيار الشمالي-2"، من خلال بعض الضغوط خاصة على ألمانيا، مرجحا عدم نجاحها لسببين: الأول أن هذا المشروع هو المصدر الرئيس لتوفير الغاز، والثاني هو أن هذا المشروع يضمن ديمومة التزويد لألمانيا وشمال أوروبا.

وأضاف البرزكان في تصريحاته لراديو "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى نوع من المساومات بعرض سعر أرخص للغاز، لافتا إلى أنه مع تدني أسعار الغاز عالميا قد تفشل هذه الحيلة.

وأضاف البرزكان أن للمحاولات الأمريكية بعدا اقتصاديا وآخر سياسيا، يتعلق بالصراع التجاري بين أمريكا والاتحاد الأوروب ي.

كان مجلس الشيوخ الأمريكي وإدارة الرئيس دونالد ترامب اتفقتا على معارضة تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي -2"، حيث تقول الولايات المتحدة إن هذا المشروع يؤثر على استقلال الطاقة لبعض الدول الأوروبية الضعيفة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فرض عقوبات على خطي أنابيب نقل الغاز "السيل الشمالي-2" و"التيار التركي"، وهو ما أدى الى إجبار شركة "ألياس" السويسرية على مغادرة المشروع خشية الوقوع تحت العقوبات الأمريكية.

يشار في هذا الصدد إلى أن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" يضم ائتلاف شركات متخصصة في مختلف المجالات، يدخل فيه شركة الغاز الروسية "غازبروم"، التي تستحوذ على حصة 51 بالمئة، وشركة "أي-أون" الألمانية بنسبة تبلغ 10 بالمئة، وشركة "رويال شيل" الهولندية البريطانية بنسبة 10 بالمئة، وشركة "أو. أم. في" النمساوية بنسبة 10 بالمئة، ومجموعة "باسف" الألمانية بنسبة 10 بالمئة، وشركة "إينجي" الفرنسية بنسبة 9 بالمئة.