تسجيل
11:14 GMT14 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    هواوي

    بعد تأجيلها تطبيق العقوبات... ماذا تنتظر إدارة ترامب من "هواوي"؟

    © REUTERS / Dado Ruvic
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104423/66/1044236677.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202002141044540668-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%9F/

    أثار تأجيل وزارة التجارة الأمريكية تطبيق العقوبات المفروضة على شركة هواوي، حتى الأول من نيسان/ أبريل القادم، استغراب العديد من المحللين والقوى الاقتصادية العالمية، لاسيما وأنها المرة الثالثة التي تؤجل فيها الإدارة الأمريكية تنفيذ هذه العقوبات.

    وجاء في بيان الوزارة، الذي نشر في سجل الوثائق الاتحادي بالولايات المتحدة: "قررت حكومة الولايات المتحدة تمديد الرخصة العامة المؤقتة لشركة هواوي و 114 من الشركات التابعة لها من خارج الولايات المتحدة حتى 1 أبريل 2020"، وأوضحت الإدارة أن الترخيص السابق سينتهي في 16 شباط/ فبراير الحالي، أي سيكون أمام هواوي وشركائها شهرًا ونصف إضافية تقريبًا لتسوية الأمور العالقة.

    يرى الخبراء الاقتصاديين، أن حالات تأجيل تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها بالفعل،  تفسر بشكل واضح على أنها منح مهلة من الطرف الذي قام بالتأجيل للطرف الآخر، وانتظار تقديم شيء معين كتنازلات، أو اعترافات أو ما شابه ذلك، فماذا تنتظر إدارة الولايات المتحدة في هذه الأزمة الحالية من شركة هواوي؟

    أجاب عن هذا السؤال المحلل السياسي ألكسندر آسافوف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "جميع الإجراءات الأمريكية في هذا السياق، هي للاستعداد للمراحل التالية من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين بلا شك. بالطبع، هذا الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة والدعم للأحداث التي تجري في هونغ كونغ، بالإضافة إلى مواصلت الولايات المتحدة باتهام الصين بتطوير الأسلحة البيولوجية، والتي أدت إلى وباء فيروس كورونا، هذه كلها وسائل ضغط للحصول على شروط جديدة في الصفقة التجارية القادمة بين البلدين، ومهمة الأميركيين هي الضغط على الصين إلى أقصى حد ممكن والحصول على العلاقات التجارية الأكثر ربحية معها، وهذه التفاصيل البسيطة ليست مفاجئة لهذا السبب".

    وقال آسافوف: "العمليات الموجهة ضد الصين والشركات الصينية من الجانب الأمريكي، وكذلك تصريحات القيادة الأمريكية المتضاربة ستستمر، والصين في صورة هذا الموضوع، فكل شيء واضح".

    وتوجه الإدارة الأمريكية الاتهامات لشركة هواوي بالتعاون مع الجيش والاستخبارات الصينية وربما التجسس على عملائها، وتحاول إقناع العديد من الدول بعدم استخدام البنية التحتية والمعدات الخاصة بشركة هواوي في الانتقال إلى المعيار الخلوي "5G".

    هواوي
    © AP Photo / Mark Schiefelbein, File
    ما هدف الولايات المتحدة من تكريس الاقتصاد العالمي لمحاربة هواوي؟

    ويزيد الأمر صعوبة على شركة هواوي في ظل الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على الشركة  والضغوط التي تمارسها على حلفائها في وقف أي نوع من التعامل مع الشركة الصينية، والتفاقم المتزايد لهذه الضغوط، منذ أن اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شركة هواوي بعدم الموثوقية، الذي صرح "لن نسمح أبدًا بنقل المعلومات السرية من الولايات المتحدة إلى بنية تحتية للمعلومات نعتقد أنها لا يمكن الوثوق بها".

    ووضعت وزارة التجارة الأمريكية في شهر أيار/ مايو الماضي شركة هواوي على القائمة السوداء، الأمر الذي يـقطع طريقها لشراء المكونات والتقنيات من الشركات المصنعة الأمريكية، كما وتم منع الشركات الأمريكية من التعاون مع هواوي دون الحصول على تراخيص مناسبة. وفي وقت لاحق، منحت الولايات المتحدة شركة هواوي تأجيلات مشابهة، مما سمح لهم بشراء المنتجات الأمريكية الصنع للحفاظ على الشبكات وتحديثات البرامج للهواتف الحالية، ومددت الولايات المتحدة مرة أخرى الإذن للشركات الأمريكية بالقيام بأعمال تجارية مع شركة هواوي الصينية لمدة ثلاثة أشهر.

    انظر أيضا:

    الولايات المتحدة تؤجل تطبيق العقوبات على "هواوي" حتى بداية أبريل
    منها التعامل مع كوريا الشمالية... أمريكا توجه اتهامات خطيرة إلى "هواوي"
    هواوي لا تستسلم... وتعلن التحدي بجهازها الخارق الجديد... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    الصين, الولايات المتحدة, الولايات المت, هواوي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    راكب الأمواج من هاواي كاي ليني يركب الموجة العملاقة خلال تحدي نزاري تو لركوب الأمواج في البرتغال، 11 فبراير 2020
    احذر الخضم...التحدي لأخطر موجات الناصرة البرتغالية
    احتجاز عم زعيم المعارضة الفنزويلية وبحوزته متفجرات
    عم خوان غوايدو "الشديد الانفجار"
    إنفوجراف.. 5 وصفات طبيعية للإقلاع عن إدمان السكر
    5 وصفات طبيعية للإقلاع عن إدمان السكر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك