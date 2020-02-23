ساويرس يتفاوض لشراء 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية

قال الملياردير المصري، نجيب ساويرس، اليوم الأحد، إنه يتفاوض للاستحواذ على 51 بالمئة من شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر.

وتملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35 بالمئة من الشركة ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34 بالمئة وبنك الاستثمار القومي 24 بالمئة والشركة المصرية للثروات سبعة بالمئة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال النصف الأول من مارس/ آذار المقبل.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات للوكالة، "سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام البلوكات على أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها.

وأضافت "المزايدة سيتم طرحها بنظام الإتاوة والضرائب وحصة للحكومة".

ومن المعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة. ويتركز إنتاج الذهب بمصر حاليا في منجم السكري بالصحراء الشرقية والذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.