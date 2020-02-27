وزير الطاقة الروسي: موسكو راضية عن التعاون مع الرياض وستواصله

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين بأن روسيا لم تكن لديها أي خلافات مع المملكة العربية السعودية حول اتفاق أوبك+ ، وموسكو راضية عن التعاون مع الرياض وتريد مواصلة التعاون متعدد الأطراف والثنائي.

وقال نوفاك: "نواصل تعاوننا في إطار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها. في شهر مارس/آذار، نخطط لعقد اجتماع للجنة المراقبة أوبك +، وهو اجتماع وزاري. نحن راضون للغاية عن التعاون مع شركائنا من المملكة العربية السعودية ومن الطبيعي أن نواصل التعاون معًا ليس فقط في إطار العلاقات متعددة الأطراف، فهناك أوبك + وأيضًا العلاقات الثنائية. لدينا الكثير من القضايا في مجال التنمية المشتركة للطاقة، والمشاريع".

وأجاب وزير الطاقة الروسي على سؤال حول ما إذا كانت روسيا لديها الآن خلافات مع المملكة العربية السعودية بشأن مستقبل صفقة أوبك + قائلا: "لم نواجه خلافات أبدا".

وكانت اللجنة الفنية لتحالف الدول المصدرة للنفط "أوبك+" قد ناقشت الوضع الراهن في اجتماعها الطارئ بداية شباط/فبراير الجاري، ووفقا لوسائل الإعلام، أوصت اللجنة الفنية لدول "أوبك+" بتمديد اتفاقية "أوبك+" حتى نهاية عام 2020، وبتخفيض إضافي في إنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا حتى حزيران/يونيو، من أجل استقرار سوق النفط.