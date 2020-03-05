وزير الطاقة الروسي يغادر اجتماع "أوبك +" في فيينا

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن مغادرته لـ"أوبك +" كان مجدولا وأنه سيعود إلي فيينا لحضور اجتماع "أوبك" يوم الجمعة المقبل، 6 مارس/ آذار.

وسيعود نوفاك غدا لإكمال المحادثات مع منتجي النفظ الآخرين في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+". ومن المقرر أن يحضر الوزير اجتماعا عاديا للحكومة في موسكو اليوم.

وانتهى اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك +" يوم أمس الأربعاء دون اتفاق، فقد صوتت روسيا وكازاخستان ضد فكرة زيادة خفض إنتاج النفط بمقدار 1.5 مليون برميل في الربع الثاني من العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وترغب السعودية زيادة خفض إنتاج النفط من مليون برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل يوميا مع إبقاء التخفيضات الحالية البالغة 2.1 مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2020، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

تعقد لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك +" اجتماعا في فيينا 6 مارس/ آذار وتعقد منظمة "أوبك" اجتماعا اليوم 5 مارس/آذار، لبحث الحد من إنتاج النفط، حيث من المنتظر أن تناقش المنظمة ما إذا كانت ستزيد خفض إنتاج النفط لمواجهة تدهور الطلب الناجم عن الانتشار العالمي لفيروس "كورونا".

وستناقش "أوبك" خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا، إضافية وخيارات أخرى، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق استقرار للأسعار الآخذة بالتراجع. ويزيد ذلك عن خفض 600 ألف برميل يوميا كان قد اقتُرح في البداية.