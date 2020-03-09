العراق يعمل على دعوة الأعضاء في "أوبك وخارجها" للتوصل لاتفاق

أعلن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، أن العراق يعمل على دعوة الدول الأعضاء في أوبك وخارجها، للوصول إلى اتفاق يعيد التوازن لسوق النفط، قبل نهاية وقت اتفاق خفض الإنتاج الحالي، بنهاية الشهر الجاري، مؤكدا أن تراجع أسعار النفط تسبب أضرارا كبيرة خاصة على الدول المنتجة.

بغداد - سبوتنيك. وقال جهاد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين إن "العراق يجري اتصالات حاليا مع الجهات المعنية للتوصل إلى اتفاق يضمن استقرار السوق النفطية ويضع حد لانهيار أسعرا النفط"، موضحا "اتفاق خفض الإنتاج السابق ينتهي نهاية الشهر والعراق سيعمل على استثمار هذا الوقت من أجل دعوة الدول الأعضاء في أوبك وخارجها للتوصل إلى اتفاق يعيد التوازن إلى السوق النفطية العالمية".

وأضاف جهاد: "ليس من الحكمة أن يقوم العراق حاليا بضخ المزيد من النفط الخام إلى الأسواق العالمية هذا يعني المزيد من الانهيار في الأسعار والعراق يتعامل بحكمة مع الموضوع، فتراجع أسعار النفط ضرر كبير جدا وخصوصا على الدول المنتجة للنفط".

وأكد جهاد "من مصلحة الجميع التوصل إلى اتفاق وإلى تحديد مستويات الإنتاج من أجل امتصاص الفائض النفطي في الأسواق العالمية".

كما لفت جهاد إلى أن "الوفد العراقي بذل جهودا كبيرة في تقريب وجهات النظر بين روسيا والسعودية في اجتماع فيينا قبل أيام".

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 30 في المئة، اليوم الاثنين، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، وذلك بعد فشل محادثات أوبك+ مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.