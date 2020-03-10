بيسكوف: التقلبات في سوق النفط تستمر لبعض الوقت ولدى روسيا عدة سيناريوهات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن التقلبات في سوق النفط ستستمر لبعض الوقت، وأن روسيا لديها عدة خيارات في هذا الشأن.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "لقد شاهدنا تطورات الموقف، نرى تقلبات نسبية في سوق النفط، الشواهد تدل على أنها ستستمر لبعض الوقت، لكن في الوقت نفسه، قمنا مسبقا بالإعداد والنظر في الخيارات المختلفة".

وأشار بيسكوف إلى أنه تمت مناقشة عدة سيناريوهات مختلفة لتطورات الوضع خلال اجتماع بوتين مع ممثلي مجمع الوقود والطاقة، الذي عقد عشية اجتماع أوبك+.

وأضاف: "فعلا، على خلفية التقارب الدولي لأسواق النفط وتحسباً لدراسة هذه المسألة في فيينا، ناقشت أوبك بالفعل مجموعة متنوعة من السيناريوهات. في الواقع، تم التعبير عن سيناريوهات مختلفة ومواقف مختلفة بين ممثلي قطاع النفط وبين رؤساء الإدارات ذات الصلة. كان هذا في الواقع هو الغرض من الاجتماع - مسارالعمل، الذي يتم فيه النظر في الخيارات المختلفة".

ولم يستبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، التفاوض مع المملكة العربية السعودية والتوصل إلى حل بشأن تقليص إنتاج النفط.

وقال بيسكوف، في إجابة عن سؤال عما إذا كان هناك احتمال لعقد مفاوضات مع المملكة العربية السعودية لإيجاد حل وسط بشأن تقليص إنتاج النفط: "لا أحد يستبعد هذا الأمر، وقد تحدث نوفاك [وزير الطاقة ألكسندر نوفاك] عن هذا".

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أكد، في وقت سابق، أن روسيا قد ترفع إنتاجها من النفط على المدى القصير بمقدار 200-300 ألف برمل يوميا، ومن الممكن أن تصل مستقبلا إلى 500 ألف برميل يوميا.