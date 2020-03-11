"أدنوك" الإماراتية تؤكد استعدادها لإمداد أسواق النفط بأكثر من 4 ملايين برميل يوميا

أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الأربعاء، أنها مستعدة لتزويد أسواق النفط بأكثر من 4 ملايين برميل يوميا، في نيسان/أبريل المقبل.

موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سلطان الجابر، في بيان عبر الحساب الرسمي للشركة على تويتر: "تماشيا مع استراتيجيتنا للنمو والتوسع وزيادة الإنتاج، تمتلك أدنوك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا، في نيسان/أبريل المقبل؛ كما نعمل على تسريع التقدم نحو هدفنا بالوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين برميل يوميا".

وأكد الجابر، وهو وزير دولة في حكومة الإمارات، أن "أدنوك" ماضية في خططها المعتمدة للنمو والتوسع وترسيخ مكانتها المتميزة كمزود موثوق للطاقة، وأن الشركة اليوم في وضع ممتاز يتيح لها مواكبة متغيرات السوق ومستجداته.

وتابع موضحا أنه "ضمن التزام أدنوك بالمرونة والاستجابة لعوامل السوق ولضمان إعطاء العملاء صورة مستقبلية واضحة، "سيتم الإعلان قريبا عن أسعار البيع المستقبلية لشهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2020، مما يتيح للعملاء التخطيط بشكل أفضل".

يشار إلى أن أسعار النفط في الأسواق العالمية شهدت، خلال مداولات بداية الأسبوع الجاري، انخفاضا كبيرا، ووصل سعر القياس العالمي "برنت" إلى نحو 36 دولار أمريكي للبرميل.

ومن بين أسباب انخفاض أسعار النفط، إخفاق "أوبك" والمصدرين المستقلين بالاتفاق على تخفيض كميات الإمداد، وكذلك بسبب انتشار فيروس "كورونا" في دول صناعية كبرى من بينها الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا.