خام غرب تكساس ينتعش بنسبة 3 بالمئة وبرنت يرتفع إلى 38.55 دولار

واصلت أسعار النفط من "برنت" و"غرب تكساس" بالتعافي بنسبة تزيد على 2.5 بالمئة بعد الهبوط الحاد بداية الأسبوع الجاري، والذي أدى إلى أكبر خسارة في الأسواق في حوالي 30 عاما.

موسكو – سبوتنيك. وسجلت العقود الآجلة لشهر مايو لمزيج خام برنت تعافيا اليوم الأربعاء، بنسبة 1.61 بالمئة 38.55 دولار للبرميل، أما العقود الآجلة لشهر أبريل لخام غرب تكساس بنسبة 2.65 بالمئة إلى 35.27 دولار للبرميل.

وقبل هذا بقليل ارتفع سعر مزيج خام برنت بنسبة 3 بالمئة إلى 36.3 دولار للبرميل.

هذا وتراجعت أسعار النفط حوالي 25 بالمئة، الاثنين، وأعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن انهيار أسعار النفط كان بسبب تقارير عن الإنتاج وأسعار نفط شركة أرامكو السعودية.

وألقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر تويتر باللوم على السعودية وروسيا بتراجع الأسعار.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر"، إن سبب هبوط سوق الطاقة العالمية، يعود إلى الخلاف بين السعودية وروسيا حول أسعار النفط وما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة".

وكانت موسكو قد رفضت مقترحا بزيادة تخفيضات الإنتاج عن مستواها الحالي بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية العالم الجاري، من جهتها رفضت الرياض تمديد اتفاق خفض الإنتاج بالشروط الحالية لمدة 3 أشهر.

كما قامت السعودية على الفور بعرض تخفيضات في أسعار نفطها لشهر أبريل/نيسان المقبل، كما تحدثت تقارير إعلامية عن عزم المملكة زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، ما ساهم في الهبوط الحاد في أسعار الذهب الأسود.