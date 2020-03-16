البورصة المصرية تتأثر بفيروس كورونا

أغلقت البورصة المصرية، اليوم الاثنين، على تراجع نسبته 7.1 في المئة متأثرة بانتشار فيروس كورونا المستجد الذي صنفته منظمة الصحة العالمية "جائحة".

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب ما نشرته جريدة البورصة اليومية على موقعها الإلكتروني، فقد أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصري (إيجي إكس 30)، بختام جلسة اليوم على تراجع 7.09 في المئة، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ (تشرين الثاني) نوفمبر 2016 عند صدور قرار تحرير سعر الصرف، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6.58 في المئة.

وشهدت تعاملات اليوم ارتفاع أسهم ثماني شركات فقط، بينما تراجعت أسهم 133 شركة، ولم تتغير أسهم 30 شركة أخرى.

وشهدت جلسة اليوم وقف التعامل على أسهم 96 شركة لمدة عشر دقائق بسبب تجاوزها نسبة التراجع المقررة بـ 5 في المئة، كما أوقفت جلسة التداول في الساعة الأولى لمدة نصف ساعة بسبب انخفاض مؤشر (إيجي إكس 100(الأوسع نطاقا)".

وشهدت بورصات العالم تراجعات شديدة خلال الفترة الماضية منذ ظهور وباء كورونا، وزادت التراجعات مع إعلان منظمة الصحة العالمية كورونا كوباء عالمي.

وفيما أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية بالمطارات المصرية ابتداء من الخميس المقبل وحتى 31 آذار/مارس الجاري، فقد أشار في المؤتمر نفسه إلى أن خسائر تعليق الطيران ستكون حوالي 2.25 مليار جنيه مصري، ما يقرب من 150 مليون دولار.