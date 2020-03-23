أسعار العقود الآجلة لعلامات النفط العالمية تنمو باتجاهات متباينة

لم تظهر أسعار النفط العالمية اتجاها موحدا في النمو بعد ظهر اليوم، الاثنين، من قبل العلامات التجارية الرئيسية، بعد تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت ونمو أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس، وسط مخاوف مستمرة بشأن التأثير السلبي لفيروس كورونا التاجي على الطلب على المواد الخام، وفقًا لبيانات التداول.

انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت بحر الشمال بمقدار 2.97٪ ليصل إلى 26.18 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.33٪ إلى 22.93 دولارا للبرميل، بعدما انخفض سعر النفط لكلا العلامتين التجاريتين بنسبة 11٪ في وقت سابق من التداول.

يقول المحللون إن خام غرب تكساس الوسيط رغم التقلبات الحالية الآن يتأثر بدرجة أقل من خام برنت بشكل واضح، مع أن التوقعات بانخفاض الطلب على المواد الخام بسبب انتشار الفيروس التاجي لا تزال قائمة.

هذا وانهارت أسعار النفط ورافقها انهيار بأسعار الصرف في أوائل مارس/ آذار بعد عدم توصل أعضاء "أوبك+" لاتفاقية حول تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

حيث لم تتمكن الدول المدرجة في الاتفاق من الموافقة على تغيير معايير الصفقة للحد من إنتاج النفط أو تمديده، ولم توافق موسكو على اقتراح المنظمة زيادة تخفيض الإنتاج وعرضت الحفاظ على الظروف القائمة، مقابل إصرار السعودية على تخفيض إضافي في إنتاج النفط.

ونتيجة لذلك، سيتم في بداية شهر نيسان/ أبريل، انسحاب الدول الأعضاء في صفقة "أوبك +" من الالتزامات المبرمة سابقًا. وفي الوقت نفسه، أعلنت الرياض، على العكس من ذلك، عن زيادة في الإنتاج وخفض أسعار الذهب الأسود، ما أدى إلى انهيار عروض الأسعار، منذ بداية العام، حيث تضاعفت الأسعار أكثر من مرتين.