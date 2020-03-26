الخارجية الصينية: لم نناقش مسألة أسواق النفط خلال قمة العشرين

قال وانغ شياو لونغ، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن قضية إمدادات النفط لم تناقش خلال قمة العشرين الكبار عبر الإنترنت.

وقال وانغ شياو لونغ، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كانت مسألة إمدادات النفط قد نوقشت: "لم يكن هذا الأمر مدرجا على جدول أعمال هذه القمة الاستثنائية، ركز القادة على جائحة الفيروس التاجي، لذلك الجواب هو لا، لم يكن هذا أحد موضوعات النقاش".

وقد أكد البيان الختامي المشترك لقمة مجموعة العشرين، أن دول مجموعة العشرين تعد باتخاذ إجراءات جماعية لدعم الاقتصاد العالمي، واستخدام جميع الأدوات السياسية المتاحة للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان الختامي لقمة العشرين الافتراضية اليوم الخميس: "نحن نتعهد ببذل كل ما في وسعنا واستخدام جميع الأدوات السياسية المتاحة للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الوباء، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار السوق وتعزيز القدرة على الانتعاش".

وأضاف البيان: "سنواصل تقديم دعم مالي قوي وواسع النطاق، ومن شأن العمل الجماعي الذي تقوم به مجموعة العشرين أن يعزز من تأثيرها، وأن يضمن التماسك والمساعدة المتبادلة. إن قوة وحجم هذه الاستجابات من شأنها أن تضع الاقتصاد العالمي على قدميه".

وانتقلت رئاسة مجموعة العشرين هذ العام إلى المملكة العربية السعودية، وبادرت الرياض بإطلاق القمة الطارئة عبر الإنترنت على خلفية جائحة الفيروس التاجي العالمي كوفيد-19.