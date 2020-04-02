أوبك: سعر النفط يهبط لأقل من 17 دولارا للبرميل

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الخميس، إن سعر النفط في سلتها اليومية هبط إلى 16.87 دولار للبرميل في أول أبريل/ نيسان انخفاضا من 22.61 دولار في اليوم السابق.