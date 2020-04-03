نوفاك يبلغ بوتين: اجتماع "أوبك+" من المنتظر أن يعقد في 6 أبريل

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، مساء اليوم الجمعة، إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموعد اجتماع "أوبك +".

موسكو – سبوتنيك. أبلغ نوفاك الرئيس بوتين بأن اجتماع "أوبك+" من المنتظر أن يعقد يوم 6 أبريل/ نيسان.

وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أنه أبلغ بوتين إن إنتاج النفط يجب خفضه للأشهر القليلة المقبلة، ويجب أن يتعافى بشكل تدريجي بعد ذلك.

وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت إلى اجتماع طارئ لدول "أوبك +" من أجل إيجاد حل لأزمة حرب أسعار النفط العالمية.

وأشارت السعودية إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديراً لطلب فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45 % منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.

وكان ترامب قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 31 مارس، واتفقا على أن أسعار النفط الحالية في سوق النفط ليست في مصلحة البلدين.

وأعقبها تصريحات للرئيس الأمريكي قال فيها إن روسيا والمملكة العربية السعودية ستحلان خلافاتهما بشأن قضية أسعار النفط في الأيام القليلة المقبلة.