وزير النفط الكويتي: شحن أول مليون برميل نفط خام من حقل المنطقة المقسومة إلى آسيا اليوم

أعلن وزير النفط الكويتي الدكتور خالد الفاضل، اليوم الأحد، أن بلاده شحنت أول مليون برميل من النفط الخام من حقل الخفجي إلى آسيا اليوم وتخطط لتصدير شحنة أخرى خلال أيام.

وقال الفاضل إنه "من المتوقع وصول إنتاج حقل الخفجي إلى 70 ألف برميل نفط يوميا في غضون أيام".

وأضاف الفاضل أن "الكويت تسعى لتعزيز إنتاج النفط من المنطقة المحايدة وصولا إلى الطاقة القصوى التي قد تتجاوز 550 ألف برميل يوميا بنهاية العام".

كما أكد أنه " يدعم دعوة السعودية لبدء محادثات جديدة حول تخفيضات النفط ويأمل في التوصل لنتائج إيجابية". وفقا لما ذكرته "رويترز".

وأعلنت الكويت، اليوم الأحد، تصدير أول شحنة لنفط الخفجي في المنطقة المقسومة بعد توقف دام 5 سنوات.

ووصف وزير النفط الكويتي، في وقت سابق، هذه الشحنة بأنها "أولى ثمار اتفاق إعادة الإنتاج بالمنطقة المقسومة بين البلدين الشقيقين تتبعها في الأيام المقبلة أول شحنة يتم إنتاجها من حقل الوفرة المشترك تماشيا مع توجه دولة الكويت لزيادة إنتاج النفط بعد انقضاء اتفاق (أوبك+) في 31 مارس آذار الماضي".

واتفقت الكويت والسعودية، الأعضاء في أوبك، في نهاية العام الماضي على إنهاء خلاف مستمر منذ خمسة أعوام بشأن المنطقة المقسومة مما يتيح استئناف الإنتاج في حقلين يشترك البلدان في تشغيلهما ويستطيعان ضخ ما يصل إلى 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية من خلاله.

وبدأ البلدان الإنتاج التجريبي للنفط من حقلي الوفرة والخفجي في فبراير/ شباط الماضي.