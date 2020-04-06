هبوط إيرادات "غازبروم" منذ بداية 2020 بنسبة 51.3 في المئة

كشفت هيئة الجمارك الروسية، اليوم الاثنين، عن هبوط حجم إيرادات شركة "غازبروم" من تصدير الغاز عبر خطوط أنابيب الغاز، خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، بنسبة 51.3 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إلى 5.046 مليار دولار.

وبشكل عام، انخفض تصدير الغاز، في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، بنسبة 24.6 في المئة، إلى 32.5 مليار متر مكعب.

وانخفضت إيرادات الشركة من صادرات الغاز بنسبة 32.8 في المئة في شهر فبراير/شباط، مقارنة مع كانون الثاني/يناير الماضي، إلى 2.027 مليار دولار، في حين انخفض حجم الصادرات بنسبة 22.5 في المئة على أساس شهري، إلى 14.2 مليار كيلومتر مكعب.

ووفقًا لتشريعات روسيا الاتحادية، يحق لشركة "غازبروم" فقط تصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم نفط" الروسية، ألكسندر ديوكوف، في وقت سابق، أن فيروس كورونا (كوفيد -19) له تأثير كبير على السوق النفطي، معتبرا أن "أوبك+" لا يمكنها أن تتفاعل مع تقلبات السوق.