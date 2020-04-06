الجنيه الإسترليني يهبط أمام الدولار بعد نقل جونسون إلى العناية المركزة

هبط سعر الجنيه الاسترليني إلى 1.224 دولار من 1.230 دولار في وقت سابق، بعد تقرير عن نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة.

وحسب "رويترز" قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن جونسون نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى بعد أن تدهورت أعراض مرض كوفيد-19 الذي يعاني منه.

وأضاف البيان أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه.

قال متحدث باسم مكتب جونسون إنه "خلال فترة ما بعد الظهر، تدهورت حالة رئيس الوزراء، وبناءً على نصيحة فريقه الطبي، تم نقله إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى. وطلب من وزير الخارجية، أن ينوب عنه عند الضرورة".

كما جاء في البيان: "منذ مساء الأحد، كان رئيس الوزراء تحت رعاية الأطباء في مستشفى سانت توماس في لندن، بعد أن اعترف بالأعراض المستمرة للفيروس. خلال فترة بعد ظهر اليوم، ساءت حالته، وبناءً على نصيحة فريقه الطبي، تم نقله إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى".

وتابع: "يتلقى رئيس الوزراء رعاية ممتازة، ويشكر جميع موظفي خدمة الرعاية الصحية الوطنية على عملهم الشاق وتفانيهم".

دخل جونسون البالغ من العمر 55 عامًا إلى المستشفى ليلة الأحد وخضع لاختبارات بعد معاناته المستمرة من أعراض الفيروس التاجي لأكثر من 10 أيام، لكن الحكومة قالت في وقت سابق إنه في حالة معنوية جيدة وما زال في موقع المسؤولية.