سوق الأسهم السعودية: نعمل بشكل اعتيادي أثناء حظر التجول

قالت سوق الأسهم السعودية (تداول) إنها تعمل بشكل اعتيادي أثناء حظر التجول في ساعات العمل المعلنة من العاشرة صباحا إلى الواحدة بعد الظهر.

وحسب "رويترز" قالت شركة السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الاثنين إنها ستواصل العمل بشكل طبيعي مع خفض ساعات العمل لتصبح من العاشرة صباحا (0700 بتوقيت غرينتش) إلى الواحدة بعد الظهر، بعد أن فرضت الحكومة حظرا على التجول على مدار اليوم في عدد من المدن وسط مخاوف فيروس كورونا المستجد.

وقالت أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط في بيان إنها "تطمئن كافة المتعاملين في السوق على قدرتها للوصول لأنظمتها التشغيلية وتنفيذ عمليات السوق في جميع الأوقات وتمكين المشاركين في السوق من ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي".

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أعلنت وزارة الداخلية السعودية، منع التجول لمدة 24 ساعة في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخبر.

وفرضت الداخلية السعودية منعا لممارسة العمل في أي أنشطة تجارية باستثناء بعض المرافق الحيوية، مثل المنشأت الصحية والصيدليات ومحلان بيع المواد الغذائية.

وأعلنت السلطات السعودية السماح للسكان بالخروج لقضاء احتياجاتهم الضرورية فقط داخل الحي السكني الذي يقيمون فيه.

ويأتي منع التجول الكلي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا.