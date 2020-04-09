ترامب يناقش مع بوتين والعاهل السعودي اتفاقا حول النفط

أعلن البيت الأبيض، في وقت مبكر من صباح الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ناقش مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسألة التوصل لاتفاق حول إنتاج النفط.

وقال مساعد الرئيس الأمريكي، دان سكافينو، عبر تويتر: "يجري الرئيس ترامب مكالمة جماعية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان ناقش فيها (التوصل إلى) اتفاق للنفط.

President Trump is on a conference call with President Vladimir Putin of Russia and King Salman of Saudi Arabia discussing oil deal, News Conference will take place at 6:00 P.M. Eastern. — Dan Scavino Jr.🇺🇸 (@Scavino45) April 9, 2020

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وتحالف "أوبك+"، على تخفيص إنتاج النفط إلى 10 مليون برميل يوميا، خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين.

وأوضح بيان "أوبك" و"أوبك+"، على أن ذلك التخفيض من أجل المساعدة في دعم الأسعار، التي تأثرت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان الشهر الماضي قاسيًا على أسواق النفط، حيث شهدت الأسعار انخفاضات غير مسبوقة منذ عقود، وتراجعت أسعار خام برنت القياسي العالمي بنسبة 22 في المائة وأسعار الخام الأمريكي نايمكس بنسبة 20 في المائة، وسجلت مستويات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.

وجاء ذلك الانهيار الكارثي نتيجة عاصفة من عوامل التباطؤ في السوق، على رأسها الانتشار العالمي المتسارع لوباء الفيروس التاجي الجديد، وإشعال السعودية حرب أسعار بعد تعثر محادثات تحالف "أوبك +"، الذي تشكل في عام 2016 ليشمل روسيا.