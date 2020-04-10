تسجيل
19:38 GMT10 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019

    تعرف على أكبر 10 بورصات في العالم من حيث القيمة السوقية

    © REUTERS / STRINGER
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104374/60/1043746054_0:0:3194:1797_1200x675_80_0_0_9e1e19fa8351b8f309c9513a5cf87f2f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202004101045135568-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9/

    نشرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية تقريرا، عددت فيه أكبر 10 بورصات في العالم من حيث القيمة السوقية.

    وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن تلك القائمة أعدتها وحدة التقارير بالصحيفة استنادا إلى بيانات "تداول" ومواقع البورصات العالمية الاتحاد العالمي للبورصات العالمية.

    بورصة قطر
    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
    بورصات الشرق الأوسط تسجل صعودا في الأسهم وسط انتعاش أسهم نظيراتها العالمية
    وكشفت "الاقتصادية" أن سوق الأسهم السعودية الرئيسي "تداول" احتل المركز التاسع بين أكبر البورصات العالمية من حيث القيمة السوقية في تقييم نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، مزيحا بورصة تورنتو الكندية.

    كما أوضحت الصحيفة الاقتصادية أن القيمة السوقية لـ"تداول" بلغت 2.247 تريليون دولار أمريكي (8.425 تريليون ريال سعودي).

    وقالت إن البورصة السعودية تصدرت البورصات العربية من حيث القيمة السوقية أعلى نسبة نمو في القيمة السوقية على أساس سنوي بنهاية شباط (فبراير) الماضي بين أكبر 10 عشر بورصات من حيث القيمة السوقية في العالم، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية 318 في المائة.

    وأرجعت "الاقتصادية" ذلك لإدراج شركة أرامكو السعودية منذ 11 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وهي أكبر شركة مدرجة في العالم بقيمة سوقية بـ1.7 تريليون دولار في الوقت الحالي.

    وجاءت قائمة أكبر 10 بورصات حول العالم من حيث القيمة السوقية على النحو التالي:

    1- بورصة نيويورك:

    بلغت قيمتها السوقية 15.54 تريليون دولار، متراجعة بنسبة 33%.

    2- بورصة ناسداك الأمريكية:

    بلغت قيمتها السوقية 12.46 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 13%.

    3- بورصة طوكيو في اليابان:

    بلغت قيمتها السوقية 5.37 تريليون دولار، متراجعة بنسبة 5%.

    4- بورصة شنغهاي في الصين:

    بلغت قيمتها السوقية 4.93 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 3%.

    5- بورصة هونغ كونغ:

    بلغت قيمتها السوقية 4.63 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 10%.

    6- بورصة "يورونكست" في أوروبا:

    بلغت قيمتها السوقية 4.40 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 3%.

    7- بورصة لندن في بريطانيا:

    بلغت قيمتها السوقية 3.62 تريليون دولار، متراجعة بنسبة 8%.

    8- بورصة "شنزو" في الصين:

    بلغت قيمتها السوقية 3.55 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 16%.

    9- سوق الأسهم السعودية "تداول" في السعودية:

    بلغت قيمتها السوقية 2.247 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 318%.

    10- بورصة تورونتو في كندا:

    بلغت قيمتها السوقية 2.23 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 24%.

    إنفوجرافيك - أكبر 10 عمليات اكتتاب سبقت طرح أسهم أرامكو في السوق السعودية
    © Sputnik /
    أكبر 10 عمليات اكتتاب سبقت طرح أسهم "أرامكو" في السوق السعودية

    انظر أيضا:

    البورصة الأمريكية تصعد بدعم من قفزة لأسهم الرعاية الصحية
    البورصة المصرية تواصل الانخفاض مع بداية تعاملات الاثنين
    السعودية توافق على إدراج أصول حكومية من المقرر خصخصتها بالبورصة
    تراجع كبير لمؤشر "أر تي إس" في بورصة موسكو وسط ضعف الروبل
    البورصة المصرية تعوض خسائرها بقفزة لليوم الثاني
    بورصات الشرق الأوسط تسجل صعودا في الأسهم وسط انتعاش أسهم نظيراتها العالمية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اقتصاد, البورصات العالمية, الاقتصاد, السعودية, البورصة السعودية, تداول
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عريس خلال جلسة تصوير، وهو يرتدي كمامة طبية، في يوم زفافه وسط مخاوف من احتمال انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في صنعاء، اليمن 1 أبريل 2020
    مئة يوم من العزلة...المدن العربية خلال جائحة "كورونا"
    الولايات المتحدة تستغل كورونا ضد سوريا
    أمريكا تستغل "كورونا" ضد سوريا
    الكمامات الطبية: تعليمات الاستخدام
    الكمامات الطبية... تعليمات الاستخدام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك