تعرف على أكبر 10 بورصات في العالم من حيث القيمة السوقية

نشرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية تقريرا، عددت فيه أكبر 10 بورصات في العالم من حيث القيمة السوقية.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن تلك القائمة أعدتها وحدة التقارير بالصحيفة استنادا إلى بيانات "تداول" ومواقع البورصات العالمية الاتحاد العالمي للبورصات العالمية.

وكشفت "الاقتصادية" أن سوق الأسهم السعودية الرئيسي " تداول " احتل المركز التاسع بين أكبر البورصات العالمية من حيث القيمة السوقية في تقييم نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، مزيحا بورصة تورنتو الكندية.

كما أوضحت الصحيفة الاقتصادية أن القيمة السوقية لـ"تداول" بلغت 2.247 تريليون دولار أمريكي (8.425 تريليون ريال سعودي).

وقالت إن البورصة السعودية تصدرت البورصات العربية من حيث القيمة السوقية أعلى نسبة نمو في القيمة السوقية على أساس سنوي بنهاية شباط (فبراير) الماضي بين أكبر 10 عشر بورصات من حيث القيمة السوقية في العالم، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية 318 في المائة.

وأرجعت "الاقتصادية" ذلك لإدراج شركة أرامكو السعودية منذ 11 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وهي أكبر شركة مدرجة في العالم بقيمة سوقية بـ1.7 تريليون دولار في الوقت الحالي.

وجاءت قائمة أكبر 10 بورصات حول العالم من حيث القيمة السوقية على النحو التالي:

1- بورصة نيويورك:

بلغت قيمتها السوقية 15.54 تريليون دولار، متراجعة بنسبة 33%.

2- بورصة ناسداك الأمريكية:

بلغت قيمتها السوقية 12.46 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 13%.

3- بورصة طوكيو في اليابان:

بلغت قيمتها السوقية 5.37 تريليون دولار، متراجعة بنسبة 5%.

4- بورصة شنغهاي في الصين:

بلغت قيمتها السوقية 4.93 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 3%.

5- بورصة هونغ كونغ:

بلغت قيمتها السوقية 4.63 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 10%.

6- بورصة "يورونكست" في أوروبا:

بلغت قيمتها السوقية 4.40 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 3%.

7- بورصة لندن في بريطانيا:

بلغت قيمتها السوقية 3.62 تريليون دولار، متراجعة بنسبة 8%.

8- بورصة "شنزو" في الصين:

بلغت قيمتها السوقية 3.55 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 16%.

9- سوق الأسهم السعودية "تداول" في السعودية:

بلغت قيمتها السوقية 2.247 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 318%.

10- بورصة تورونتو في كندا:

بلغت قيمتها السوقية 2.23 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 24%.