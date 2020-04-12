نوفاك: نأمل أن يتم التوقيع على اتفاق "أوبك+" في الأيام المقبلة

أعرب وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، اليوم الأحد، عن أمله في إتمام التفاوض على اتفاق "أوبك +" بخصوص تحديد إنتاج النفط، وأن يتم التوقيع عليه في الأيام المقبلة.

وصرح وزير الطاقة الروسي لوكالة "سبوتنيك": "طريق الخروج من الوضع الحالي في السوق سيكون طويلا، على الأقل حتى نهاية العام".

وأعلن نوفاك، يوم أمس الأول الجمعة، أن دول أوبك اتفقت حول تخفيض إنتاج النفط، وأن مباحثات "العشرين" جرت بشكل فعال.

وقال نوفاك إنه سيتم خفض إنتاج النفط في إطار "أوبك+" خلال أول شهرين بنسبة 10 مليون برميل يوميا.

وأضاف نوفاك إلى أن دول "أوبك+" اتفقت على الصفقة مشيرا إلى أهمية مواصلة مراقبة السوق خلال سريان الصفقة.

وأفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 نيسان/أبريل، بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/مايو، وحزيران/يونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".

وبحسب البيان، فإن دول "أوبك+" وافقت على خفض الإنتاج بثلاث مراحل من مستوى الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأشار البيان إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول "أوبك" ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.