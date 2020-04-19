"المركزي الإماراتي" يوجه بيانا عاجلا للبنوك بشأن إجراءات كورونا

وجه مصرف الإماراتي المركزي، مساء اليوم الأحد 19 أبريل/نيسان، بيانا عاجلا إلى البنوك الإماراتية، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال المركزي الإماراتي، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" إنه يشجع البنوك التجارية على استغلال الإجراءات الخاصة المعلنة من قبل الدولة، برأس المال والسيولة حجمها 70 مليار دولار، لدعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا.

وحث البنوك في الإمارات على معالجة المزيد من الطلبات المقدمة من الأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تأثرت أعمالها بتداعيات جائحة كوفيد-19.

وتابع البنك المركزي في بيانه الرسمي أن "البنوك استخدمت بالفعل 30% من الأموال المخصصة ضمن برنامجه التحفيزي، لاحتواء تداعيات فيروس كورونا".

وأضاف بقوله "البنك المركزي سينشر استخدام، كل بنك لبرنامج التحفيز بدءا من مايو/أيار 2020".