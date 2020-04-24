أمريكا تدرس حلا "غير تقليدي" لإنقاذ شركات الطاقة

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، أنها تدرس حلا غير تقليدي لإنقاذ شركات الطاقة.

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، وفق ما نقلته شبكة "إف إكس ستريت" الاقتصادية الأمريكية إن الولايات المتحدة تدرس الاستحواذ على حصص في شركات الطاقة الأمريكية.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس الحصول على حصص في شركات طاقة أمريكية، كخيار محتمل في ظل سعيها لمساعدة قطاع النفط والغاز بالبلاد في ظل تفشي فيروس كورونا.

وكان ترامب قد قال في تصريحات أخرى خلال مرافقته لمنوتشين بالبيت الأبيض: "نريد مساعد قطاع النفط والغاز".

وأوضح ترامب، "نقترح إمكانية شراء الحكومة الاتحادية الوقود من أجل البلاد مقدما، وكذلك شراء تذاكر طيران مقدما".

وكان خام غرب تكساس قد شهد انخفاضا تاريخيا بعدما انهار إلى المنطقة السلبية عند سالب 37.63 دولار للبرميل يوم الاثنين، بينما هبط برنت لأدنى مستوى في عقدين، بحسب ما نقلت "رويترز".

وبموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين شركاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، من المقرر بدء تخفيضات للإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار.

وعلى جانب الطلب، في الصين حيث بدأ تفشي فيروس كورونا في أواخر العام الماضي، يقول محللون إن الطلب على الوقود قد يرتفع في الربع الثاني مع تخفيف الحكومة قيود احتواء الجائحة.