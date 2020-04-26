وكالة: الكويت تخفض إمدادات النفط تماشيا مع اتفاق "أوبك +" بدءا من مايو

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية خفض إمدادات النفط بدءا من مايو/ أيار المقبل، تماشيا مع اتفاق "أوبك +"، الذي تم التوصل إليه في وقت سابق، من الشهر الجاري.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن مؤسسة البترول الكويتية قالت إنها بصدد التنسيق مع العملاء في الأسواق العالمية لخفض إمداداتها من النفط الخام تماشيا مع التزامات دولة الكويت باتفاق "أوبك +"، اعتبارا من شهر مايو أيار.

وشددت المؤسسة على حرصها الكامل على دعم دور البلاد من أجل إنجاح الاتفاق لما فيه مصلحة مشتركة للجميع بهدف إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية.

وكانت المجموعة، المعروفة باسم "أوبك +"، اتفقت على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، ضمن خطة لخفض الإنتاج تمتد حتى العام المقبل، ويمكن تجديدها، من أجل ضبط الأسواق العالمية.

يتبع...