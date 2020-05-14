ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 45 سنتا ليبلغ 21.99 دولارا أمريكيا في تداولات يوم أمس الأربعاء، مقابل 21.54 في تداولات يوم الثلاثاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية تحدد سعر التسوية لخام القياس العالمي برنت أمس على انخفاض 79 سنتا ما يعادل 2.6% ليبلغ 29.9 دولار للبرميل.

وأغلقت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 49 سنتا أو 1.9% لتسجل عند التسوية 25.29 دولارا للبرميل.

يذكر أن الكويت أعلنت في وقت سابق موقفها الداعم لقرار المملكة العربية السعودية بخفض إنتاج النفط.