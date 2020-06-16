الطاقة الدولية: السعودية وروسيا تنفذان اتفاق "أوبك+" تقريبا 100%

جاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة لشهر يونيو/ حزيران، أن المملكة العربية السعودية نفذت اتفاق "أوبك+" في مايو/ أيار بنسبة 100٪، أما روسيا فنفذت الاتفاق بنسبة 97٪.

بينما حقق تحالف "أوبك+" في الشهر الأول من اتفاقه الجديد شروط الصفقة بنسبة 89٪، وخفض إنتاج النفط بنسبة 9.4 مليون برميل يوميًا، فيما التزمت روسيا بتعهداتها بنسبة 97٪ والتزمت المملكة العربية السعودية بنسبة 100٪، بينما التزمت الشركات المصنعة في دول الخليج بنسبة 90 في المئة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن هناك توقعات بانخفاض إنتاج النفط العالمي في عام 2020 بمقدار 7.2 مليون برميل يوميا ونمو بمقدار 1.7 مليون في عام 2021 مع ضعف معايير "أوبك+" والإنتاج النشط في عدد من البلدان خارج الحلف.

وأعلن مصدر في أحد وفود المنظمة لـ"سبوتنيك"، إن "أوبك+" لم تناقش بعد إمكانية تغيير معايير الصفقة لشهر أغسطس/ آب، ويتوقع المشاركون التزام جميع الدول بتعهداتها بنسبة 100٪.

وقال المصدر "هذا (تغيير المعايير) لم يعرض للنقاش، ولم يتم إجراء مناقشات في هذا الاتجاه، على الأقل في الوقت الحالي. والآن الشيء الرئيسي هو تحقيق تنفيذ الصفقة مئة في المئة بهدف معرفة كيف سينعكس ذلك في السوق".

ووفقا له، "دول أوبك+" متفائلة بحذر، فالوضع مع فيروس كورونا لا يقدم الوضوح حتى الآن".

وأضاف المصدر، "من غير المعروف بعد كيف سيكون الوضع مع الوباء وكيف سيؤثر كل ذلك على سوق النفط".

يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، اتفقوا، على تمديد تخفيضات إنتاجية قياسية قدرها 9.7 مليون برميل يوميا إلى يوليو/ تموز، وهو ما يقلص المعروض العالمي بحوالي 10 في المئة وسط هبوط حاد في الطلب على الخام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.