الإمارات… 600 مليون دولار زيادة في حجم الإقراض المصرفي خلال مايو

ارتفع الإقراض المصرفي في الإمارات بمقدار 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار)، خلال شهر مايو/ أيار الماضي، رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن البنوك العاملة في الدولة ضخت قروضا جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني بمقدار 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار) خلال مايو ليرتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.1 في المئة.

وبحسب الصحيفة، كان إجمالي الائتمان المصرفي نهاية أبريل/ نيسان 1.776 تريليون درهم (0.48 تريليون دولار)، وارتفع إلى 1.778 تريليون درهم (أكثر من 0.48 تريليون دولار) في نهاية مايو/أيار.

وذكر تقرير التطورات المصرفية والنقدية لشهر مايو، الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الودائع المصرفية بلغ بنهاية مايو 1.865 تريليون درهم (نحو 0.51 تريليون دولار) بانخفاض محدود بمقدار 6.7 مليار درهم (1.82 مليار دولار)، مقارنة بشهر أبريل، وذلك نتيجة انخفاض بمقدار 7.5 مليار درهم (2.04 مليار دولار) في ودائع غير المقيمين، التي بلغت 202.9 مليار درهم (55.24 مليار دولار).