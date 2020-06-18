السعودية تستثمر نحو 1.5 مليار دولار في شركة هندية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الخميس، عن استثمار قرابة 1.5 مليار دولار أميركي في شركة "جيو بلاتفورمز" الهندية الرقمية.

فبحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد وقع الصندوق على اتفاقية استحواذ حصة تبلغ 2.32% من أسهم "جيو بلاتفورمز".

وتأتي الصفقة تماشيا مع جهود الصندوق في الاستثمار بالقطاعات والشركات التي تحقق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، وتسهم في جهود التحول الاقتصادي والنمو في المملكة.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان:" نحن سعداء بالاستثمار في شركة مبتكرة، تعتبر في مقدمة قطاع التحول التكنولوجي بدولة الهند، ونتطلع إلى المستقبل الواعد للاقتصاد الرقمي في دولة الهند من خلال "جيو بلاتفورمز" التي توفر لنا فرصة كبيرة للوصول إلى هذا النمو، وسيمكننا هذا الاستثمار من تحقيق عوائد مالية طويلة الأجل لصندوق الاستثمارات العامة، بما يحقق مستهدفات التحول الاقتصادي للمملكة" .

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ريلاينس" للصناعات موكيش أمباني:"تربطنا في ريلاينس علاقة طويلة ومثمرة مع المملكة العربية السعودية من مرحلة اقتصاد النفط. وتستمر هذه العلاقة لتقوية الاقتصاد الرقمي في الهند، وينعكس ذلك في استثمار صندوق الاستثمارات العامة في "جيو بلاتفورمز"، لقد أعجبت بالدور الذي أداه الصندوق في قيادة التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، وأرحب بصندوق الاستثمارات العامة كشريك أساسي في "جيو بلاتفورمز"، وأتطلع إلى دعمهم وتوجيههم المستمر لأخذ خطوات طموحة لتسريع التحول الرقمي في الهند".

يذكر أن "جيو بلاتفورمز"، حصلت مؤخرا على العديد من الاستثمارات من قبل شركات عالمية منها، شركة فيسبوك، وصندوق سيلفر ليك الاستثماري، وشركة مبادلة للاستثمار.