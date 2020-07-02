تراجع أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع انخفاض أسعاره عالميا عن قرب ذروته في ثمانية أعوام، التي بلغها في الجلسة السابقة.

وتراجع غرام الذهب عيار 21 قيمة 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، بحسب تصريحات نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي"، التي أوضح فيها أن سعر غرام الذهب عيار 21 أصبح 795 جنيها مقابل 800 جنيه، وفقا لأسعار أمس.

وتابع، بحسب ما ذكره الموقع : "سجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 681 جنيها، وسعر الغرام عيار 24 نحو 909 جنيهات، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6360 جنيها".

وتراجعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الخميس، عن قرب ذروتها، التي بلغتها في الجلسة السابقة، بالتزامن مع إحياء بيانات قوية عن التصنيع في الولايات المتحدة، ونتائج واعدة لتجارب لقاح فيروس كورونا المستجد، التي تبعث التي تخفف الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب.

يذكر أن أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت خلال تعاملات، أمس الأربعاء، بنحو 4 جنيهات للغرام الواحد دفعة واحدة، بحسب "مصراوي"، الذي أشار إلى أن الذهب هبط في التعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1766.79 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012، أمس الأربعاء عند 1788.96 دولار.