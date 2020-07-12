"طالبوها بتجميد ديون الدول الفقيرة"... نداء إلى مجموعة العشرين

طالبت غرفة التجارة الدولية، وجماعات للمجتمع المدني، مجموعة العشرين بتمديد وتوسيع تجميد ديون الدول الفقيرة.

وحسب وكالة رويترز، كان الطلب "ليس لمساعدة الدول الأشد فقرا فحسب لكن أيضا متوسطة الدخل لتجاوز جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية."

ودعت الغرفة والاتحاد الدولي لنقابات العمال وزراء مالية مجموعة العشرين إلى اتخاذ خطورات لتعزيز مشاركة الدائينين من القطاع الخاص، حيث يلتقون افتراضيا يوم 18 من الشهر الجاري.

وطلبت 41 دولة تخفيف أعباء خدمة الدين، حسب مبادرة لمجموعة العشرين لتعليق خدمة الدين.

وبناء على هذا وقع نادي باريس للدول الدائنة اتفاقات مع 20 دولة منها باكستان وإثيوبيا.

وقال مسؤولون كبار إن "إعادة هيكلة الديون ربما تكون ضرورية على أساس كل بلد على حدة لمساعدة الدول المثقلة بالديون المتضررة بشدة من الفيروس".

ويواجه الاقتصاد العالمي تراجعا كبيرا بفعل انتشار فيروس كورونا حول العالم منذ بداية العام الحالي.