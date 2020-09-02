نوفاك: أسعار النفط خارج "أوبك+" وصلت إلى 10-20 دولارا للبرميل

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن أسعار النفط خارج نطاق اتفاق "أوبك+" وصلت اليوم الأربعاء، إلى 10-20 دولار أمريكي للبرميل الواحد بدلا من 45 دولارا.

موسكو-سبوتنيك. وقال نوفاك، خلال اجتماع تحت عنوان "وضع صناعة النفط والغاز الحالي في روسيا - العوامل والاتجاهات": "عندما نتحدث عن الأحداث السلبية المتعلقة بخفض الإنتاج في إطار أوبك، أود أن أؤكد على بعض النقاط المختلفة. ... انخفاض الإنتاج بما في ذلك في المناطق ليس بسبب صفقة "أوبك+" ولكن بسبب انخفاض الطلب العالمي في المقام الأول. على أي حال كنا سنخفض الإنتاج لكن سيكون من الصعب إدارته وسيصبح أسوأ. واليوم نلاحظ الانهيار، السعر ليس 45 دولارا ولكن في حدود 10-20 دولارا".

وأوضح نوفاك، أنه كان هناك سيناريوهين لتطور الوضع، الأول هو الانكماش الفوضوي بسبب انخفاض الطلب، مشيرا إلى أنه حتى مرافق التخزين كانت ممتلئة. والثاني هو الانكماش الموحد والمنسق، وتم اختيار الخيار الثاني.

إلى ذلك، اعتبر وزير الطاقة الروسي، أن الوزارة تعتبر سعر النفط عند مستوى 40-43 دولارا للبرميل سعرا مستقرا بشكل نسبي، ولا تتوقع تغير الأسعار بعد تخفيف قيود تقليص الإنتاج.

يذكر أن دول تحالف المنتجين للنفط المعروفة باسم "أوبك+"، كانت قد اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها لشهر يوليو، إن تحالف أوبك+ نفذ في شهر يونيو شروط اتفاق خفض الإنتاج بنسبة 100 بالمئة، وذلك بتخفيض الإنتاج بمقدار 10 مليون برميل في اليوم، وأن روسيا نفذت الشروط بنسبة 100 بالمئة، في حين نفذتها المملكة العربية السعودية بنسبة 138 بالمئة.