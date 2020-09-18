معنويات المستهلكين الأمريكيين تتحسن في أوائل سبتمبر

أفاد مسح أجري، اليوم الجمعة، في الأسواق الأمريكية بأن معنويات المستهلكين الأمريكيين تحسنت في أوائل سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأظهر المسح أيضا أن تأثير الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني بدأ في الانعكاس على التوقعات بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "رويترز".

وقالت جامعة ميشيغان إن مؤشرها لمعنويات المستهلكين صعد إلى 78.9% في النصف الأول من الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 74.1% في أغسطس/ آب.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا صعود المؤشر إلى قراءة عند 75%.

​ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في نوفمبر المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.