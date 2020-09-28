صحيفة أمريكية: الصين تشن حربا جديدة

تحدثت صحيفة أمريكية عن "حرب جديدة" اقتصادية تشنها السلطات الصينية، تشكل حربا اقتصادية هي الثانية لها ضد قوة كبرى في العالم.

وبحسب صحيفة "fortune" الأمريكية، تشهد علاقة أستراليا مع أكبر شريك تجاري لها (الصين) تدهورا سريعا جدا.

وبحسب الصحيفة، فقد قامت الصين بتنفيذ عدة سياسات طبقت على مدار الصيف الماضي، حيث فرضت بكين رسوما جمركية بنسبة 80% على الشعير الأسترالي، وأطلقت تحقيقات لمكافحة الإغراق الذي يسببه النبيذ الأسترالي في السوق الصينية.

بالإضافة إلى ذلك، نوهت الصحيفة إلى أن السلطات الصينية منعت لحوم الأبقار الأسترالية.

ونوهت الصحيفة إلى أن الانحدار المفاجئ في العلاقات، على ما يبدو، كان في الواقع تراكمات تكونت على مدى سنين.

فعلى الرغم من اعتماد أستراليا الشديد على الصين كسوق لتصدير منتجاتها، إلا أنها تظل من أشد المنتقدين لنفوذ الصين العالمي المتزايد، بحسب الصحيفة.

وتتحدث أستراليا بشكل متواصل عن "مخاوف تتعلق بالأمن القومي، بسبب دخول الأكاديميين الصينيين السوق الأسترالية" حيث قامت بمنع العروض الصينية لمشاريع البنية التحتية الكبرى في أستراليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن علاقة الصين المتصاعدة بالتدهور مع أستراليا، قد تجبر بكين إلى نزاع تجاري آخر (غير الأمريكي)، والذي تشكل قيمته الاجمالية حوالي 235 مليار دولار من التجارة السنوية بين البلدين.