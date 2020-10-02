النفط يواصل الانخفاض بعد إصابة ترامب بكورونا

واصلت أسعار النفط خسائرها التي زادت عن ثلاثة في المئة، اليوم الجمعة، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أُصيب بكوفيد-19، في ظل مخاوف قائمة بشأن الطلب.

ونزل خام برنت بفعل نبأ إصابة ترامب وتراجع 1.47 سنت أو ما يعادل 3.6 في المئة إلى 39.4 دولار للبرميل بحلول الساعة 0615 بتوقيت غرينتش. كما تراجع الخام الأمريكي 1.40 دولار أو ما يعادل 3.6 في المئة إلى 37.32 دولار.

ويتجه الخام الأمريكي صوب الانخفاض بنحو 6 في المئة هذا الأسبوع، بينما يمضي برنت على مسار التراجع بأكثر من 7 في المئة، في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي للخامين القياسيين، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وفي تغريدة، كتب ترامب أن التحاليل أثبتت أنه والسيدة الأولى ميلانيا ترامب أصيبا بكوفيد-19.

كان ترامب قال في وقت سابق إنه بدأ حجرا صحيا بعد أن أصيبت هوب هيكس، وهو مستشارة كبيرة للرئيس بالفيروس.

وكان النفط بالفعل منخفضا بعد أن أخفقت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي والبيت الأبيض، في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن مساعدات اقتصادية لتخفيف أثر الجائحة، مما يُضاف إلى المخاوف بشأن تدهور الطلب بدون تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد.

قال ستيفن إينس، رئيس استراتيجيات الأسواق العالمية لدى أكسي، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي، "يظل النفط الحلقة الأضعف في أنباء كوفيد إذ أنها تعزز الرأي القائل بأن أي شخص، حتى القائد أو الرئيس، معرض للفيروس".

وقال إن النبأ يجعل من المرجح على نحو أكبر أن يفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي يحين موعدها بعد ما يزيد قليلا عن شهر.