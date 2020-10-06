في 4 أيام... نصف مليار رحلة سياحية في الصين خلال أول إجازة منذ تفشي كورونا

قالت وزارة السياحة في الصين إن البلاد شهدت 425 مليون رحلة سياحية خلال 4 أيام.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية أن عطلة الأسبوع الذهبي التي بدأت في الأول من أكتوبر، وتستمر 8 أيام شهدت تدفقا لعائدات السياحة.

وتعتبر هذه العطلة الأولى في البلاد منذ تفشي فيروس كورونا نهاية العام الماضي في الصين.

وتقدر عائدات هذه الأيام الأربعة الماضية، بـ45 مليار دولار، حسب وزارة السياحة والثقافة الصينية.

وقدمت شركات السياحة رحلات مخفضة للمواطنين، وتذاكر بدون مقابل.

وسجلت الصين اليوم الثلاثاء، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 20 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت أيضا 31 حالة إصابة بلا أعراض ارتفاعا من 27 قبل يوم.

وسجلت الصين 85482 حالة إصابة في المجمل بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.