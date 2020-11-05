المفوضية الأوروبية: تراجع توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعامي 2020 و2021

موسكو – سبوتنيك. تتوقع اللجنة الاقتصادية في المفوضية في عام 2020، أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.3%، وهو أسوأ بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن توقعات مايو/ أيار الماضي. وفي عام 2021، تتوقع اللجنة نموًا بنسبة 4.6%، وهو أقل بمقدار 0.6 عن التوقعات السابقة. يتوقع كوميسين أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.6% في عام 2022.

من المتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 7.8% في عام 2020، وهو أسوأ بنسبة 0.1 نقطة مئوية مما كان عليه في توقعات الربيع.

من المتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 4.2 في عام 2020، بزيادة قدرها 0.8% عن توقعات الربيع، وعدلت المفوضية توقعاتها للاقتصاد الروسي في عام 2021، من 1.6% إلى 2%، وتتوقع نموًا بنسبة 1.9% لروسيا في 2022.

من المتوقع أن ينخفض ​​الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.6% في عام 2020، وهو أفضل مما هو متوقع 6.5%. وفي عام 2021، سيستأنف الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة النمو، ولكن عند 3.7%، بدلاً من 4.9%، كما كان متوقعًا في الربيع.