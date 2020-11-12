شركة "علي بابا" تسجل رقما قياسيا "خياليا" جديدا للمبيعات في يوم العزاب

سجلت شركة "علي بابا" رقمًا قياسيًا جديدًا للمبيعات في يوم العزاب، والذي يتم الاحتفال به سنويًا في الصين في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

ووصلت قيمة المبيعات التي استمرت لعدة أيام هذا العام إلى 498.2 مليار يوان (75.1 مليار دولار).

وتم كسر الرقم القياسي لمبيعات العام الماضي البالغ 38 مليار دولار في أول 30 دقيقة في 11 نوفمبر.

وانتشرت العروض الترويجية ليوم العزاب على منصات علي بابا خلال الأيام الثلاثة الأولى من نوفمبر، وكذلك 11 نوفمبر.

وبالتالي، كانت الشركة تأمل في تقليل الضغط على قطاع الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى منح المشترين والبائعين مزيدًا من الوقت للتخطيط للصفقات، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ولا يعد يوم العزاب عطلة صينية تقليدية. وفقًا للصحف المحلية، ابتكره الطلاب الصينيون في التسعينيات كعطلة معارضة لعيد الحب. لم يتم اختيار تاريخ 11 نوفمبر عن طريق الصدفة، فبحسب المؤمنين بسحر الأرقام، فإن الرقم 11.11 يشبه "الفروع العارية"، هكذا يطلق على الرجال والنساء العزاب في الصين.

وتجري شركة "علي بابا" مبيعات ضخمة في 11 نوفمبر منذ عام 2009.