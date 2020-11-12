"أوبك+" تحافظ على مستوى الالتزام بالاتفاق في أكتوبر

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير لها، أن دول "أوبك+" احتفظت بمستوى الالتزام بصفقة خفض إنتاج النفط في تشرين الأول/ أكتوبر على مستوى 103 بالمئة، وحسنت روسيا مؤشر التزامها إلى 95 بالمئة من 94 بالمئة في أيلول/ سبتمبر.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير تشرين الثاني/ نوفمبر للمنظمة: "في تشرين الأول/ أكتوبر تنفيذ الصفقة من قبل دول "أوبك+" بقي عند مستوى مستقر 103 بالمئة. مستوى تنفيذ خفض الإنتاج من قبل دول أوبك بلغ 106 بالمئة في حين تنفيذ الصفقة من قبل دول خارج أوبك كان عند مستوى 97 بالمئة".

وأضاف البيان أن "إنتاج النفط باستثناء المكثفات التي لا تحسب في صفقة "أوبك+"، انخفض بـ30 ألف برميل يومياً [مقارنة بالشهر الماضي] حتى 9.08 مليون برميل يومياً، وذلك حسن مؤشر روسيا تنفيذ الصفقة من 94 بالمئة في أيلول/ سبتمبر إلى 95 بالمئة".

وقالت وكالة الطاقة الدولية، في وقت سابق من اليوم، إنه من المستبعد أن يتلقى الطلب العالمي على النفط دفعة كبيرة من توزيع لقاحات لمنع الإصابة بكورونا.