تراجع حاد في الأسهم الأمريكية مع تجدد المخاوف من الجائحة

أغلقت الأسهم الأمريكية على تراجع حاد اليوم الخميس في ظل تنامي الإصابات الأمريكية بفيروس كورونا بينما يعكف المستثمرون على تقييم الجدول الزمني لنشر لقاح فعال.

وتأثر المؤشر داو القيادي سلبا بالأداء الضعيف لأسهم الشركات الصناعية والمالية الحساسة للنمو الاقتصادي، حيث انخفضت أسهم بوينج وجولدمان ساكس أكثر من اثنين في المئة، بحسب رويترز.

وشملت الخسائر أسهم شركات الطيران ومنظمي الرحلات البحرية، وهي من القطاعات الأشد تضررا من الجائحة.

وحتى بعد تراجع اليوم، ارتفع ستاندرد أند بورز 500 نحو اثنين بالمئة هذا الأسبوع، مدعوما ببيانات إيجابية للقاح تجريبي عززت التوقعات لتعاف اقتصادي سريع.

واستفادت الأسهم أيضا من التوقعات بأن يحول انقسام الكونجرس دون فرض الرئيس المنتخب جو بايدن زيادات ضريبية قد تضر بأرباح الشركات.

وقال توم مارتن، مدير المحفظة لدى جلوبالت إنفستمنتس في أتلانتا،

"الواقع أننا لا نعرف كيف سيكون الوضع الطبيعي الجديد، حتى بعد تعافينا من فيروس كورونا، وهو أمر مازال بعيد المنال".

يشار إلى أن ولاية نيويورك الأمريكية أصبحت أحدث ولاية تشدد قواعد التباعد الاجتماعي أمس الأربعاء، مع تجاوز عدد الإصابات الجديدة في أنحاء البلاد المئة ألف لليوم الثامن على التوالي.