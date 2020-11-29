لا يوجد مشترين... تحذير جديد من شعبة مصدري الذهب في السودان

وجهت شعبة مصدري الذهب في السودان، تحذيرا جديدا بشأن شراء إنتاج الذهب في البلاد، مطالبة بوضع آلية جديدة وواضحة لعمليات الشراء، لما له من أثر على الاقتصاد والوضع المعيشي في البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، حذر الأمين العام لشعبة مصدري الذهب في السودان، عبد المولى حامد القدال، من فقدان العائد من إنتاج الذهب لعدم وجود جهات مشترية لها.

وحذر أيضا من عودة التهريب بقوة والمتاجرة والمضاربة في الوقت الذي يشهد فيه سوق الذهب في السودان تصريحات متضاربة والتي تؤثر على الاقتصاد والوضع المعيشي في البلاد.

وطالب المسؤول السوداني بوضع آلية واضحة لشراء الذهب بنظام الدفع المقدم بالسعر الحر والموازي، ليأخذ رأس المال دورته كاملة بما يتيح استمرارية تدفقات العملات الصعبة.

كما ناشد القدال السلطات بتأمين حدود السودان وتشديد الرقابة على المواني والمطارات والضرب بيد من حديد، لكل من تسول له نفسه تدمير الاقتصاد السوداني.

وكان القدال، قد حذر في وقت سابق من كارثة وخيمة قد تهز الاقتصاد السوداني، وتؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع، نتيجة للارتفاع الجنوني في العملات وتكرار السيناريوهات السابقة.

وطالب القدال بتوضيح من الجهات الحكومية (البنك المركزي والمالية) عن الجهات المشترية للذهب بكميات كبيرة وأسعار أعلى من أسعار البورصة العالمية وتساءل: "هل تم منح جهات حكومية تصاديق لشراء الذهب".

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن القدال، قوله: "كلما ارتفع سعر الذهب ارتفعت العملات َالأجنبية، وأن ما يحدث في سوق الذهب غير طبيعي وفوضى ومضاربات تتحمل الحكومة نتائجها إذا لم تصدر بيان توضيحي للرأي العام".